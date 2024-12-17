Kepez'de "Yılbaşı Festivali" düzenlenecek
Antalya'nın Kepez ilçesinde "Yılbaşı Festivali" gerçekleştirilecek.
Antalya'nın Kepez ilçesinde "Yılbaşı Festivali" gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesince, 20-29 Aralık'ta, Dokumapark'ta düzenlenecek festivalde farklı etkinlikler yer alacak.
Yılbaşı coşkusunun yaşanacağı festival, 12.00 ila 22.00 saatleri arasında kent sakinlerinin ziyaretine açık olacak.
Ziyaretçiler, maskotlar, bando takımı, çeşitli sahne gösterileriyle keyifli vakit geçirebilecek.
Ayrıca, yiyecek, içecek hediyelik eşya stantları ve çocuklar için özel oyun alanları bulunacak.
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