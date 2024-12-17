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        Kumluca'da tarımla ilgili eğitim bölümlerinin açılması isteniyor

        Kumluca Ticaret Borsası'nın (KUTBO) girişimleriyle, Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde tarımla ilgili yeni bölümlerin açılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:39
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        Kumluca'da tarımla ilgili eğitim bölümlerinin açılması isteniyor
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        Kumluca Ticaret Borsası'nın (KUTBO) girişimleriyle, Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde tarımla ilgili yeni bölümlerin açılması hedefleniyor.

        Tarımsal üretim ve eğitimde önemli bir merkez haline gelen Kumluca ilçesinde, yeni programlarla tarım sektörüne yön verecek akademik bölümlerin açılması için çalışma başlatıldı.

        KUTBO tarafından Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde tohum teknolojisi, fidecilik ve tropik meyve yetiştiriciliği programlarının açılması yönündeki talepler ilgili mercilere iletildi.

        KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, bölge ekonomisinin can damarlardan biri olan tarımsal üretimin daha da ileriye taşınması ve uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla planlanan bu programların, geleceğe yatırım niteliği taşıdığını söyledi.

        Kumluca'nın, seracılık başta olmak üzere tohumculuk ve fidecilikte Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu ifade eden Durdaş, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile beraber bölgede alternatif ürün arayışı tropik meyve yetiştiriciliğine ilgiyi arttırmıştır. Bundan dolayı açılacak olan programların, bölge çiftçisi ve tarımsal sanayi ile işbirliği içinde yetişmiş, donanımlı insan gücü yaratması bekleniyor. Söz konusu bu programların bölge tarımının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacağını ümit ediyoruz. Özellikle tohum teknolojisi programı ile yerli ve milli tohum çalışmalarının desteklenerek tarımsal üretimde verimliliğin artmasının hedefliyoruz." dedi.

        Durdaş, Türkiye'nin en önemli fide yetiştirme merkezlerinden biri olan Kumluca'da fidecilik programının açılmasının ülke tarımına büyük katkılar sağlayacağını, tropik meyve yetiştiriciliği ile Batı Akdeniz bölgesinde tropik meyve potansiyelinin daha da geliştirileceğine belirtti.

        Tarımsal üretimde dünyayla rekabet edebilmek için eğitimli ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Durdaş, tohum, fide ve tropik meyve gibi alanlarda uzmanlaşmış programların bölgeye kazandırılması, tarımsal verimliliği ve ekonomik kalkınmayı artıracağını sözlerine ekledi.

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