35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Fuar kapsamında 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları gerçekleştirilecek. Turizm alanında seminerlerin düzenleneceği fuarda, ikinci gün oteller, üçüncü gün ise okullar arasında yarışma yapılacak. Yarışmaların en iyilerini turizm camiasının tanınmış isimlerinden oluşan jüri belirleyecek.

Fuarda otel malzemeleri ve bu alandaki yeni teknolojiler sergilenecek.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) ile Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment), sektör paydaşlarını 7-10 Ocak'ta Antalya'da buluşturacak.

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