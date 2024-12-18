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        35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

        Bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment), sektör paydaşlarını 7-10 Ocak'ta Antalya'da buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:24
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        35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da yapılacak
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        Bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment), sektör paydaşlarını 7-10 Ocak'ta Antalya'da buluşturacak.

        Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) ile Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Fuarda otel malzemeleri ve bu alandaki yeni teknolojiler sergilenecek.

        Fuar kapsamında 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları gerçekleştirilecek. Turizm alanında seminerlerin düzenleneceği fuarda, ikinci gün oteller, üçüncü gün ise okullar arasında yarışma yapılacak. Yarışmaların en iyilerini turizm camiasının tanınmış isimlerinden oluşan jüri belirleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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