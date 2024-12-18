Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dağlarında kar, sahillerinde bahar hakim olan Antalya'da deniz keyfi

        Çevresindeki dağların zirvesi karla kaplı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağlarında kar, sahillerinde bahar hakim olan Antalya'da deniz keyfi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevresindeki dağların zirvesi karla kaplı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

        Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 49 ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

        Bazıları plajda güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bazı aileler de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

        Varyant Seyir Terası'na çıkanlar da banklarda oturup, Toroslar'ın Antalya uzantısı olan zirvesi karla kaplı Beydağları'nı ve masmavi denizi izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Antalya'da 545 yıl ve 193 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakala...
        Antalya'da 545 yıl ve 193 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakala...
        Antalya Ticaret Borsası Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
        Antalya Ticaret Borsası Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin müfredatı sektöre göre güncellendi
        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin müfredatı sektöre göre güncellendi
        Antalya'nın Finike ilçesi ile Polonya'nın Olecko kenti, kardeş şehir oldu
        Antalya'nın Finike ilçesi ile Polonya'nın Olecko kenti, kardeş şehir oldu
        Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
        Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
        Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düze...
        Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düze...