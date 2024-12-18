Dağlarında kar, sahillerinde bahar hakim olan Antalya'da deniz keyfi

Varyant Seyir Terası'na çıkanlar da banklarda oturup, Toroslar'ın Antalya uzantısı olan zirvesi karla kaplı Beydağları'nı ve masmavi denizi izledi.

Bazıları plajda güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bazı aileler de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

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