Antalya'da 545 yıl ve 193 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı
Antalya'da haklarında 545 yıl 1 ay ile 193 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü İzmir'de yakalandı.
Antalya'da haklarında 545 yıl 1 ay ile 193 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü İzmir'de yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 150 defa "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 545 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K. ile "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 193 yıl 3 ay hüküm giymiş B.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada İzmir'de saklandıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya'ya getirilen H.K. ve B.Ü, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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