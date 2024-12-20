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        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişiyi parkta silahla vuran kişi 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:44
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        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişiyi parkta silahla vuran kişi 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Sever ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Eşimin başkalarıyla ilişkisi olduğu yönünde dedikodu çıkardı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eşime hakaret etti. Bu eylemlerine devam etmesi sonucu olay meydana geldi. Konuşmak için buluştum. 'Sana etek mi giydireyim, bunu mu istiyorsun' dedi. Silahına davrandı. Ateş etmesem o bana ateş edecekti." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, haksız tahrik gerekçesiyle cezayı 17 yıla indirdi. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        - Olay

        Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir parkta 1 Nisan 2024'te Cihan Akın Güler (34), İlker Sever (33) tarafından tabancayla vurulmuştu. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince ormanlık alanda yakalanan sanık, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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