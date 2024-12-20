Antalya'da kaldırımda duran kişinin başına çatıdan kedi düştü

Çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sese doğru dönen kişinin başına kedinin çarparak yere düşmesi ve bölgeden hızla uzaklaşması, gencin bir süre başını tutarak arkadaşlarıyla gülüşmesi yer aldı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemer ilçesinde bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden genç, yukarıdan duyduğu sese dönüp baktığı sırada kafasına kedi düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.