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        Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:03
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        Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Y'nin (57) kullandığı 07 Z 2221 plakalı otomobil ile İsmail Karaca (65) idaresindeki 07 BLY 250 plakalı motosiklet, Büyükkum Mahallesi'ndeki Andreake Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta bekleyen motosikletin hareket ettiği sırada sağ tarafından gelen otomobille çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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