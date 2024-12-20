Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta bekleyen motosikletin hareket ettiği sırada sağ tarafından gelen otomobille çarpışması yer alıyor.

Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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