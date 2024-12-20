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        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:28
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        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Meltem Mahallesi'nde bulunan taraftar lokaline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi.

        Saldırıda lokalde bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

        Öte yandan, Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olayın bizi bölmeye veya korkutmaya yönelik bir girişim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle anlarda birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirerek, provokasyonlara asla kapılmayacağımızın altını çiziyoruz. Bu elim olayın sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması en büyük temennimizdir. Güvenlik güçlerimizin bu süreçte gerekeni yapacağına dair inancımız tamdır." ifadesine yer verildi.

        Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesabından da "Taraftar gruplarımızdan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğine yapılan silahlı saldırıyı üzülerek öğrendik. Olay esnasında yaralanan tribün emekçisi kardeşimize acil şifalar dileriz. Sporun tüm paydaşları adına şiddet içeren tüm eylemleri kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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