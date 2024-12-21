Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

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