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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iş dünyasına "ABD" çağrısı:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin, ABD'deki ticaret merkezi aracılığıyla Türk ihracatçılarına farklı olanaklar sunduğunu belirterek, yeni ABD yönetimiyle, bu pazarda, Türkiye için işbirliği imkanları ve fırsatlar doğabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:04
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iş dünyasına "ABD" çağrısı:
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin, ABD'deki ticaret merkezi aracılığıyla Türk ihracatçılarına farklı olanaklar sunduğunu belirterek, yeni ABD yönetimiyle, bu pazarda, Türkiye için işbirliği imkanları ve fırsatlar doğabileceğini bildirdi.

        Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı için bulunduğu Antalya'da gazetecilere TOBB Ticaret Merkezi projesi ve ABD'ye ihracat konularında açıklamalarda bulundu.

        Ticaret merkezleri düşüncesinin temellerinin, 2012'de, Almanya, ABD, Güney Kore gibi dünyanın başarılı ihracatçı ülkelerinden esinlenilerek atıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, projenin Ticaret Bakanlığının desteğiyle 2021'de uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

        Hisarcıklıoğlu, ilk merkezin, ABD'nin Şikago şehrinde açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "100 ihracatçı firmamız; makine, teknoloji, inşaat malzemeleri, tekstil, otomotiv yedek parça, mobilya ve gıda gibi 17 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olarak, Türk iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunuyor. ABD pazarında geç kaldık, 3,2 trilyon dolar mal ithal ediyor. Para var mal alıyorlar, mal bunlara satılır. Ülkemizin geleceği açısından büyük bir fırsat. 100 milyar dolar mobilya ithal ediyor. Mobilyada güçlüyüz ama kapasite yetersiz kalıyor. Kapasite artırmak için mobilyacılarımız çalışıyor."

        Kişi başına düşen 86 bin dolarlık geliri, 29 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılasıyla ABD pazarında olanaklar bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özellikle inşaat malzemeleri sektörünün yıllık 120 milyar dolarlık ithalat hacmiyle öne çıktığını söyledi.

        - "Yapacak çok işimiz var"

        Hisarcıklıoğlu, son 5 yılda, ABD'ye ihracatın yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu artış oranı kıymetli olmakla birlikte, ABD'nin ithalatındaki toplam payımız hala binde 5'in altında. Bu, daha yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

        Türkiye ve ABD arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir bir vizyon olduğunu dile getirdi.

        Hisarcıklıoğlu bu hedefe ulaşmak için teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı, sektör odaklı yeni lojistik merkezler kurmayı ve daha fazla Türk firmasını ABD pazarına kazandırmayı planladıklarını vurgulayarak, "ABD; mobilya ve ev eşyaları, gıda ve tarım ürünleri, otomotiv yedek parçaları gibi alanlar da büyük potansiyel taşıyor. Yeni dönemde ABD yönetiminin, küresel ticarette üretim odaklı büyümeye daha fazla ağırlık vereceği bir dönem olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda, dinamik üretim kapasitesine sahip Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir." diye konuştu.

        - "Şikago'da elde edilen tecrübeyi diğer eyaletlere ulaştırmayı hedefliyoruz"

        TOBB Ticaret Merkezinin Şikago'daki depolama operasyonlarına ek olarak ABD genelinde 12 farklı lojistik ve depolama merkeziyle de hizmet verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Şikago'da elde edilen tecrübe ve başarıları ABD kıtasının geneline yaymak amacıyla da hizmetlerimizi Los Angeles, New York, Miami, Houston gibi diğer eyaletlere de ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Hisarcıklıoğlu, ABD'deki ticaret merkezinin artık Türk ihracat ekosistemine dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu ekosistem kendi içinde ve dışındaki stratejik işbirlikleriyle, tecrübe aktarımlarıyla ve oluşturduğu güçlü Türk markası imajıyla ihracatımızın dinamosu haline gelmiştir. TOBB Ticaret Merkezimiz, Türk firmalarımızın ABD'de mevcut operasyonu olsa veya hiçbir operasyonu olmasa da faydalanabileceği destekler ve hizmetler ihracatçı firmalarımız tarafından yazılacak yeni başarı hikayelerini bekliyor."

        Suriye'nin yeniden inşası konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, "Türk şirketleri buranın yeniden inşasında görev üstlenebilir. Dünyanın en tehlikeli coğrafyalarında Türk iş insanları başarılı işler yapıyor. Mesela Afganistan, Irak... Bu coğrafyada bizden cesuru yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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