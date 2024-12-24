Antalya dünya turizm liginde ilk üçü hedefliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en fazla ziyaretçi çeken şehirler liginde İstanbul, Londra ve Dubai'den sonra dördüncü sırada yer alan Antalya'da turizmciler, yeni rekorlarla daha üst sıralara çıkmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya yıl başından beri 16 milyon 689 bin 300 yabancı misafiri ağırladı.

Yılbaşı tatili dolayısıyla son günlerde gelen turist sayısında artışın yaşandığı kentte, yabancı ziyaretçi sayısının yıl sonunda 17 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Euromonitor International'ın verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında dördüncü sırada yer alan kentte, turizmciler yeni rekorlarla ilk üçe girileceğine inanıyor.

- Sektör paydaşlarının işbirliği Antalya'yı zirveye taşıyor Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, Antalya'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde sektör paydaşlarının iş birliğiyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Kentte deniz, güneş, kum üçgeninin dışında kültürel miras, tanıtım, sürdürülebilirlik, gastronomi gibi farklı turizm faktörlerini birleştirerek bir sinerji oluşturulduğunu anlatan Zoroğlu, bu sinerjinin Antalya'yı rekorlara taşıdığını belirtti.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarının da bu başarıda etkili olduğunu ifade eden Zoroğlu, bu yıl sadece Antalya'da 45'ten fazla farklı etkinliğe imza atıldığını kaydetti. 37 ülkeden 700'ün üzerinde tanınmış kişinin kentte misafir edildiğini ve bunların güzel dönüşlerini gördüklerini vurgulayan Zoroğlu, şöyle devam etti:

"TGA hem sahada hem dijital platformlarda girişimlerde bulunarak Antalya'nın dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmesine katkı sağladı. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerden biri oldu Antalya. Şu anda da 16 milyon 600 binin üzerindeyiz. Büyük ihtimalle 17 milyonun üzerinde bir ziyaretçi alarak geçen yılın 1 milyon üzerinde bir rakamla 2024'ü kapatacağız. Bu önemli bir başarı. Antalya geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü şehriydi. İstanbul, Londra, Dubai ve Antalya. Altımızda Paris, Hong Kong var. Rakiplerimiz bunlar, emin adımlarla ilerliyoruz."

Zoroğlu, TGA'nın pazarlama stratejisiyle hem ülkeyi hem de Antalya'yı iyi bir noktaya taşıdığını dile getirdi. - Turizm geliri kişi başı 107 dolara çıktı Ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm harcamalarında da güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Zoroğlu, "Kasım verilerine göre gecelik kişi başı harcama 107 dolara çıktı. Bu rakam 65 dolarlardan buraya geldi. Geçen yıl da 100 dolar civarındaydı. Bu yıl 107 dolar, tabii hedef daha yukarısı. Antalya bunu hak ediyor." diye konuştu.

Başarının devam etmesi için sürdürülebilirlik konusuna ağırlık verdiklerini aktaran Zoroğlu, küresel salgın döneminde başlatılan Güvenli Turizm Sertifika programının Sürdürülebilirlik Turizm Programı olarak devam ettirildiğini hatırlattı. Zoroğlu, ilk kez Türkiye'nin uyguladığı bu programın turizmin tüm alanlarında yaygınlaştırıldığını ve dünyanın da sürdürülebilirlik konusuna adapte olduğunu ifade etti.

- "Dünya liginde adım adım ilerliyoruz" Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da dünyada seyahat endüstrisinin durduğu noktada Antalya'da turizmin güvenli bir şekilde devam ettiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve sektörün krizlere yönelik sergiledikleri tedbirlerin ve çalışmaların her geçen yıl yeni bir rekoru getirdiğine işaret eden Saatçioğlu, şöyle konuştu: