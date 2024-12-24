Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Çeltikçi Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar, Hatıplar mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda araç yolda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.