Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle su kanalları taştı.
Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar, Hatıplar mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda araç yolda kaldı.
Çeltikçi Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri su baskını oluşan bölgelerde çalışma başlattı.
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