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        Antalya'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Antalya'daki hastanede tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:01
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        Antalya'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Antalya'daki hastanede tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Medical Park Antalya Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi sürüyor.

        Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

        Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.

        Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

        Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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