Alanya'da hastalara evinde fizyoterapi desteği verilmeye başlandı

Özgen, belediye olarak vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Alanya'da Aile Danışmanlığı Merkezini de açarak bu hizmetin kapsamını genişleteceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ulaş Özgen ve Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, fizyoterapist desteği alan vatandaşı evinde ziyaret etti.

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