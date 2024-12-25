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        Antalya'da "iklim krizi ve enerji dönüşümü" ele alındı

        Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:50
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        Antalya'da "iklim krizi ve enerji dönüşümü" ele alındı
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        Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (ANSİAD) yapılan açıklamaya göre, Derneğin "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. olağan toplantısına katılan Zaimler, küresel enerji trendlerine ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Zaimler, enerji arz güvenliği, maliyet dengesi ve sürdürülebilir enerji politikalarının önemli olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ve platformlarda enerji dönüşümü konusundaki sözcülerinden biri olmaya çalıştığını ifade eden Zaimler, Türkiye'nin ticaret rotalarını yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

        Dünyadaki en önemli konunun iklim değişikliği olduğuna işaret eden Zaimler, kendisinin buna tarım, gıda ve suyu da eklediğini ifade etti.

        Yavaşlayan bir dünyada Çin'in de ihracatta rota değiştirmesi gerektiğini belirten Zaimler, "Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunuyor. Türkiye, doğru stratejiler ve güçlü koordinasyonla Avrupa ve Asya pazarları arasında enerji köprüsü olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

        Enerji dönüşümünün, sadece bir strateji değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için gereklilik olduğunu vurgulayan Zaimler, "3 enerji trendinden bahsetmek istiyorum. Birincisi petrol, doğal gaz, ikincisi bir çağ dönüşümü, üçüncüsü de teknolojik dönüşüm." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak ve teknolojik dönüşüme odaklanarak yenilenebilir enerji alanında lider ülkelerden biri olabileceğini belirten Zaimler, Türkiye'nin azalması beklenen arz-talep dengesinde kazanmak zorunda olan Avrupa'nın kalkınması için jeopolitik anlamda avantajlı bir konumda bulunduğunu kaydetti.

        Toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ile üyeler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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