Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İlçenin yüksek kesimlerine gelen bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.

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