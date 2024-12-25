Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi kurtardı

Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlere kurulu bir restoranda aşçıbaşı olarak görev yapan 35 yaşındaki Kenan Yılmaz, dengesini kaybederek denize düştü.

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