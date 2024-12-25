Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi kurtardı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlere kurulu restoranın iskelesinden düşerek yaralanan aşçıbaşı, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlere kurulu restoranın iskelesinden düşerek yaralanan aşçıbaşı, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlere kurulu bir restoranda aşçıbaşı olarak görev yapan 35 yaşındaki Kenan Yılmaz, dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, dev dalgalara karşı iskelenin altına tutunmaya çalışan Yılmaz'a uzun uğraşlar sonucu ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan Yılmaz, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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