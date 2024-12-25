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        Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi kurtardı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlere kurulu restoranın iskelesinden düşerek yaralanan aşçıbaşı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:12
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        Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi kurtardı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlere kurulu restoranın iskelesinden düşerek yaralanan aşçıbaşı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlere kurulu bir restoranda aşçıbaşı olarak görev yapan 35 yaşındaki Kenan Yılmaz, dengesini kaybederek denize düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, dev dalgalara karşı iskelenin altına tutunmaya çalışan Yılmaz'a uzun uğraşlar sonucu ulaştı.

        Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan Yılmaz, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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