Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başlandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolunda tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolunda tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

        Kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kara yolu tır ve kamyonların da ulaşımına açıldı.

        Yolu kullanacak sürücülerin, kar lastiği taktırmaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel'de dün yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar yolda kalmış, kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken, tır ve kamyonlar bölgede bekletilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...
        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...
        Antalya'da 'balon balığı avcıları' 747 bin 544 lira kazandı
        Antalya'da 'balon balığı avcıları' 747 bin 544 lira kazandı
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)
        Antalya'da Manavgat Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Antalya'da Manavgat Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor
        Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi k...
        Antalya'da falezlerdeki restorandan denize düşen aşçıbaşını itfaiye ekibi k...