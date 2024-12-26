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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:04
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer ilçesinde firmalara ait kayıp ya da çalıntı ihbarı bulunan çeklerin ele geçirilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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