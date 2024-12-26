GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor

Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi grup yolunda yine toprak ve taş parçaları düşen yol da greyderle temizlenerek açıldı. Yalçı Mahallesi'nde meydana gelen göçük nedeniyle bozulan yolda dolgu ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Alanya ilçesinde ise fırtına, su baskını ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda da çalışma yürüten ekipler, Bademağacı, Gümüşgöze ve Yenice mahallelerinin tıkanan yağmur giderlerini ve büzleri temizleyerek, ulaşımı güvenli hale getirdi.

Ekipler, ilçede kapanan Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, Yılmazlı mahalleleri başta olmak üzere grup yollarını temizleyerek, yeniden ulaşıma açtı.

Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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