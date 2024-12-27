Antalya Otobüs Terminali'nde koli içerisinde maymun yavrusu bulundu
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde "Rhesus" türü maymun yavrusu bulundu.
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde "Rhesus" türü maymun yavrusu bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alan olmayınca görevliler tarafından emanet odasına götürülürken yolcu peronunda x-ray cihazından geçirildi.
Kolide bir canlı olduğunu fark eden güvenlik görevlileri, koliyi açınca ahşap delikli kutunun içindeki maymunu gördü. "Rhesus" türü maymun, görevliler tarafından koliden çıkarıldı ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ile Doğa Koruma ekiplerine haber verildi.
Bir süre sonra koliyi almak için terminale gelen M.K. hakkında ise "beslenmesi yasak hayvan türü" bulundurmak nedeniyle tutanak hazırlandı.
Maymun yavrusu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.
Öte yandan güvenlik görevlilerince koli içerisinde maymunun bulunma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, terminalin girişindeki x-ray cihazından geçirilen kolinin içinde canlı olduğunu fark eden güvenlik görevlilerinin, koliyi ikinci kez cihazdan geçirdiği ve koliyi açarak maymunu görmeleri yer alıyor.
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