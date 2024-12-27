Antalya Otobüs Terminali'nde koli içerisinde maymun yavrusu bulundu

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde "Rhesus" türü maymun yavrusu bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alan olmayınca görevliler tarafından emanet odasına götürülürken yolcu peronunda x-ray cihazından geçirildi.

Kolide bir canlı olduğunu fark eden güvenlik görevlileri, koliyi açınca ahşap delikli kutunun içindeki maymunu gördü. "Rhesus" türü maymun, görevliler tarafından koliden çıkarıldı ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ile Doğa Koruma ekiplerine haber verildi.