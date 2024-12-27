Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden iki gün önce gece bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.
Hurdaya dönen araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Ekipler, otomobilde olduğunu düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş'yi arama çalışmalarına devam ediyor.
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