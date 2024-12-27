Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.
Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.
Hava sıcaklığının 14 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, birkaç gündür görülen ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış etkisini yitirdi.
Öğle saatlerinde güneşin çıkmasını ve havanın ısınmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.
Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.
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