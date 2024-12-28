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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:20
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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Y. idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi D-400 kara yolunda Aziz Nural'ın (38) kullandığı 35 NZ 085 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nural ile diğer sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nural, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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