Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

        Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla sürdürdüğü mücadele kapsamda denetimlerine devam ediyor.

        Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

        Denetimlerini artıran ekipler, yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Antalya Ultra Maratonu'nda ilk gün sona erdi
        Antalya Ultra Maratonu'nda ilk gün sona erdi
        Antalyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 3 gündür aranıyor
        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 3 gündür aranıyor
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kepez'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
        Kepez'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü
        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü