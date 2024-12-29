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        Kaş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:18
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        Kaş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

        İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nde etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Beyaz örtüyle kaplanan mahalledeki 1560 rakımlı Kuruova Beli'ne gelen vatandaşlar, kar yağışının keyfini çıkardı.

        Kar topu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı.

        Erva Alıcı, Kaş'ta yaz aylarında denizin, kumun, güneşin tadını çıkardıklarını kışın ise kar topu oynayabilme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

        Merve Levent ise Ankara ve İstanbul'daki arkadaşlarına "Kaş'ta kar topu oynuyoruz." dediğinde şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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