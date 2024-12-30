Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahallelerde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın kuzeyinde kar, güneyinde ise heyelan ve göçükle mücadele ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan kara yollarında, kar küreme ve yola düşen taşları temizleme çalışması gerçekleştirdi.