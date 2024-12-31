Antalya turizmde Fransa pazarına yöneldi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl ana pazar Rusya'nın dışında Almanya, İngiltere ve Polonya'dan beklenenin üzerinde turist ağırlayan Antalya'da turizmciler, dünyada önemli kaynak pazarlar arasında yer alan Fransa'ya yöneldi.

Turizm kenti Antalya, dün itibarıyla hava yolu ve kruvaziyer turizmiyle 16 milyon 850 bin yabancı turisti konuk etti. Kente gelen ziyaretçilerin ülkelerine göre Rusya ilk, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü ve Polonya dördüncü sırada yer aldı.

Turizmciler, seyahat endüstrisinde önemli paya sahip farkla kaynak pazarlara yöneldi. Bunların başında bu yıl yaklaşık 176 bin turistin geldiği Fransa oldu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının özellikle yurt dışında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri alternatif pazarların oluşmasına katkı sağladı. İngiltere pazarı 1,5 milyon barajını aştı, daha önceki yıllarda 1 milyonun altında kalan Polonya pazarı da bu yıl 1,5 milyona yaklaştı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın dünya turizminde kendisini kanıtladığını ve turizmciler olarak kent için yeni hedefler belirlediklerini söyledi.

Kavaloğlu, savaş halindeki Rusya'nın bu yıl da bir numaralı pazar olduğunu anımsatarak Rusya'dan gelen turist sayısının 4 milyona yaklaştığını belirtti. İkinci sırada yer alan Almanya'dan gelen turist sayısının da 3,5 milyon civarında olduğunu aktaran Kavaloğlu, "Üçüncü sıradaki İngiltere pazarında 1750 kişiye ulaştık. 2025'te hedef 2 milyon İngiliz turisti Antalya'ya getirebilmek. Polonya çok önemli pazar, 1 milyonu aşarak dördüncü pazarımız oldu. Arkadan Kazakistan ve Hollanda geliyor. Bu pazarlarda 2025'te de yüzde 7-8'lik bir artış öngörüyoruz. İngiltere ve Almanya'da ise yüzde 10'un üzerinde bir büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

Dünyada ABD, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere 5 önemli kaynak pazar bulunduğunu anlatan Kavaloğlu, mesafe nedeniyle ABD ve Çin'den çok sayıda turist getiremediklerini ifade etti. İngiltere ve Almanya'da çift haneli büyümenin başladığını dile getiren Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Yoğunlaştığımız bir pazar da Fransa. Fransa'nın kendi sahilleri olduğu için buradan çok fazla turist alamıyoruz. Buraya yoğunlaşmamız gerekiyor, çünkü dünya turizminde büyük kaynak pazarlardan biri Fransa. Hem Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hem oteller olarak çalışmalara başladık. İlk etapta hedef Fransa'dan 500 bin kişiyi Antalya'ya getirmek daha sonra ise bu pazarda milyon sayılarına ulaşmak."