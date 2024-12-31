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        "En iyi turizm köyü" Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor

        ZEHRA TEKECİ - Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatınca "en iyi turizm köyü" ünvanına layık görülmesi dolayısıyla tanınırlığı artan Antalya'daki Ormana Mahallesi'nin tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle gelecek yıl daha çok ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:58
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        "En iyi turizm köyü" Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor
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        ZEHRA TEKECİ - Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatınca "en iyi turizm köyü" ünvanına layık görülmesi dolayısıyla tanınırlığı artan Antalya'daki Ormana Mahallesi'nin tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle gelecek yıl daha çok ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

        İbradı ilçesindeki Ormana, bölge sakinlerinin yüzyıllardır koruduğu geleneksel mimarisi ve el değmemiş doğasıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

        Toros Dağları'nın eteklerine kurulu Ormana, "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapıları, yöre kültürünün izlerini taşıyan sokakları, eşsiz doğa manzaraları eşliğindeki yürüyüş rotaları ve zengin yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yerli ve yabancı turistler, Ormana'nın güzelliklerinin yanı sıra yakınında bulunan Türkiye'nin en büyük, yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası ve Toroslar'ın vahşi yılkı atlarına ev sahipliği yapan Eynif Ovası'nı ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim şansı yakalıyor.

        Ormana'nın, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatının 2024 değerlendirmesinde "en iyi turizm köyü" seçilmesiyle yaklaşık 120 bin ziyaretçi ağırlayan ilçe turizminde 2025'te hareketliliğin artacağı öngörülüyor.

        - "Ormana bu ödülle markalaşmış oldu"

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile kentte sürdürülebilir turizm alanında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

        Ormana'nın aldığı ödülün TGA ve belediye işbirliğindeki çalışmaların sonucu olduğunu belirten Zoroğlu, "Burada bir sinerji oluşturduk ve Ormana ödülünü aldı, bir marka değeri kazandı. Ormana hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirası ile çok önemli bir bölge. Bu ödülle markalaşmış oldu. Amacımız orada sürdürülebilir turizmin yürütüldüğünü gösterip, ziyaretçi çekmek. Gerek kitle turizminden gerekse farklı turizm ürünlerinden talep almasını sağlamak. Ormana'nın dışında Üçağız da adaylarımızdan bir tanesi. O da gelişme programını aldı, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Üçağız da dünya turizm köyüne katılmış olacak." diye konuştu.

        - "Herkesin gelip görmesi gereken bir açık hava müzesi"

        İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen ise ilçenin Cittaslow (Sakin Şehir), Ormana'nın ise "en iyi turizm köyü" ünvanını alması dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

        İlçenin adeta bir açık hava müzesi olduğunu dile getiren Sekmen, "İbradı merkez, Ormana ve Ürünlü mahallemiz düğmeli evleriyle meşhur. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ormana koruma altındaki geleneksel yapıları daha fazla olduğu için 'en iyi turizm köyü' ünvanı aldı ve bizi gururlandırdı." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ormanalı olduğunu anımsatan Sekmen, bölgenin tanıtımına ve gelişimine katkı verenlere ve Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

        Bölgenin 300'den fazla düğmeli eve sahip olduğunu ve bu tarihi dokuyu korumaya çalıştıklarının altını çizen Sekmen, şunları kaydetti:

        "En iyi turizm köyü ünvanının bölgeye katkısını görüyoruz, daha şimdiden merak edip gelen turistler var. Gelecek yıl 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Tanıtımlarla geliştirerek, yerel esnafa destek vererek bu sayıları ikiye katlayacağız. İbradı ilçemiz yılkı atlarıyla, düğmeli evleri, Altınbeşik Mağarası, Ormana Mahallesi'ndeki doğal güzellikleriyle, bağları, bahçeleriyle, yöre kültürü ve gastronomisiyle önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak."

        Sekmen, bölgeye gelen ziyaretçilere restore edilen konaklarda, pansiyonlarda ve butik otellerde konaklama imkanı sunduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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