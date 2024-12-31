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        Antalya'daki Düden Şelalesi 840 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Antalya'nın simgelerinden Düden Şelalesi'ni bu sene 840 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:25
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        Antalya'daki Düden Şelalesi 840 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Antalya'nın simgelerinden Düden Şelalesi'ni bu sene 840 bin kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan şelale, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Doğal güzellikleriyle öne çıkan Düden Şelalesi, 2024'te de 840 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Şelalenin, en yoğun ziyaretçi ağırladığı aylar, 128 bin kişi ile temmuz ve 150 bin ziyaretçi ile ağustos oldu. Düden Şelalesi, yılın son ayında 13 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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