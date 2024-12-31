Antalya'daki Düden Şelalesi 840 bin ziyaretçiyi ağırladı
Antalya'nın simgelerinden Düden Şelalesi'ni bu sene 840 bin kişi ziyaret etti.
Antalya'nın simgelerinden Düden Şelalesi'ni bu sene 840 bin kişi ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan şelale, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan Düden Şelalesi, 2024'te de 840 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Şelalenin, en yoğun ziyaretçi ağırladığı aylar, 128 bin kişi ile temmuz ve 150 bin ziyaretçi ile ağustos oldu. Düden Şelalesi, yılın son ayında 13 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
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