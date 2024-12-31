Muratpaşa Belediyesi 2025'ten itibaren yerli ürünlere öncelik verecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılı itibarıyla belediyenin tüm satın alma işlemlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, dünyanın büyük bir ticaret mücadelesi içerisinde olduğu kaydetti.

Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren Muratpaşa Belediyesi'nin tüm satın alma süreçlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini vurgulayan Uysal, ihale şartnamelerinde de bu ilkeye yer verileceğini belirtti.