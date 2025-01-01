Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.

Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

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