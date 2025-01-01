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        Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı

        Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:15
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        Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı
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        Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

        Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

        Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

        Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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