Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, gece Gazi Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından otomobildeki F.S, M.D, M.A. ve H.S. ile servis şoförü arasında tartışma çıktı.

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