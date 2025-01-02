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        Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:28
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        Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, gece Gazi Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından otomobildeki F.S, M.D, M.A. ve H.S. ile servis şoförü arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre, servisteki yolcu İsmail Takdir Kirişçi'nin (35) durumu polise bildirmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada 12 yerinden bıçaklanan Kirişçi, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kirişçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otelde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Kirişçi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kirişçi'nin cenazesinin, Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler F.S, M.D, M.A. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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