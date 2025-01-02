Elmalı'da üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe edildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde üreticilere büyükşehir belediyesince su ihtiyacı daha az olan Antep fıstığı fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Elmalı'da 50 çiftçiye toplam 550 fide ile bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili bilgi verildi.

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, büyükşehir belediyesinin üreticilere sağladığı desteklerden mutlu olduklarını belirtti.

Elmalı'da ağırlıklı olarak elma yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Yılmaz, Antep fıstığı üretiminin alternatif olacağını ve çiftçilere ekonomik açıdan ciddi katkı sağlayacağını bildirdi. Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Mehmet Emre Dalar da üreticilere her alanda destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.