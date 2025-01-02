Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Elmalı'da üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe edildi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde üreticilere büyükşehir belediyesince su ihtiyacı daha az olan Antep fıstığı fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı'da üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde üreticilere büyükşehir belediyesince su ihtiyacı daha az olan Antep fıstığı fidesi dağıtıldı.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Elmalı'da 50 çiftçiye toplam 550 fide ile bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili bilgi verildi.

        Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, büyükşehir belediyesinin üreticilere sağladığı desteklerden mutlu olduklarını belirtti.

        Elmalı'da ağırlıklı olarak elma yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Yılmaz, Antep fıstığı üretiminin alternatif olacağını ve çiftçilere ekonomik açıdan ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

        Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Mehmet Emre Dalar da üreticilere her alanda destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Antep fıstığı yetiştiriciliğinin ilçe açısından önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede, neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı çiftçilerimiz için bir fırsattır. Fidan desteğinin yanında yöre halkına Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler veriyoruz. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Alanya'da içinde ateş yakılan tenekenin patlaması paniğe neden oldu
        Alanya'da içinde ateş yakılan tenekenin patlaması paniğe neden oldu
        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)
        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)
        Otel çalışanı, kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü
        Otel çalışanı, kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü
        Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Finike'de öğrencilere kandil simidi dağıtıldı
        Finike'de öğrencilere kandil simidi dağıtıldı
        1 yılda 40 bin Hristiyan, hacı olmak için Yalvaç'a geldi
        1 yılda 40 bin Hristiyan, hacı olmak için Yalvaç'a geldi