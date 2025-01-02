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        Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:24
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        Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı tespit edilen işletmeye operasyon düzenledi.

        Operasyonda 170 paket kaçak sigara, 70 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 140 elektronik sigara, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 585 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Konuyla ilgili adli ve idari tahkikata başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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