Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikata başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı tespit edilen işletmeye operasyon düzenledi.

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