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        Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim edildi

        Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:23
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        Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim edildi
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        Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

        Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde tepside yakılan kömürden sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlarına teslim edildi.

        Cenazelerin, Antalya'daki Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        - Olay

        Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 13 Kasım 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sevk edilen ekipler İranlı 3 kardeşin evde cansız bedenlerini bulmuştu.

        Yapılan incelemede dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen teslim alınmamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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