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        Antalya'da otomobilinde izinsiz çakar tertibatı kullanan alkollü sürücüye para cezası

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilinde izinsiz çakar tertibatı bulunan alkollü sürücüye 149 bin 606 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:55
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        Antalya'da otomobilinde izinsiz çakar tertibatı kullanan alkollü sürücüye para cezası
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilinde izinsiz çakar tertibatı bulunan alkollü sürücüye 149 bin 606 lira para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan aracı durdurdu.

        Yapılan incelemede, usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücünün alkollü, aracının ise muayenesiz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172, "alkollü araç kullanmaktan" 9 bin 267 ve "muayenesiz araç kullanmaktan" 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

        Sürücü belgesine 7 ay süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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