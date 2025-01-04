Antalya'da otomobilinde izinsiz çakar tertibatı kullanan alkollü sürücüye para cezası

Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172, "alkollü araç kullanmaktan" 9 bin 267 ve "muayenesiz araç kullanmaktan" 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan incelemede, usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücünün alkollü, aracının ise muayenesiz olduğu tespit edildi.

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