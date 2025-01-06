Antalya'da güvenlik güçlerine "GAMER" eğitimi verildi

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde, GAMER sistemine dair genel bilgi paylaşımı yapıldı, sistemin kalite ve verimini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı personeline yönelik düzenlenen GAMER eğitimleri tamamlandı.

Antalya'da, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik personeline, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) eğitimi verildi.

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