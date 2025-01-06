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        Antalya'da güvenlik güçlerine "GAMER" eğitimi verildi

        Antalya'da, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik personeline, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:10
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        Antalya'da güvenlik güçlerine "GAMER" eğitimi verildi
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        Antalya'da, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik personeline, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı personeline yönelik düzenlenen GAMER eğitimleri tamamlandı.

        Yaklaşık iki hafta süren eğitimlere, 19 ilçeden toplam 715 personel katıldı.

        Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde, GAMER sistemine dair genel bilgi paylaşımı yapıldı, sistemin kalite ve verimini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bunuldu.

        Galeri
        Galeri

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