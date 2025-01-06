Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'ndan Yeni Yıl Konseri

Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede, konservatuvarın halk oyunları bölümü de sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlendi.

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