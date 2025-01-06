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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:59
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
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        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli hava hakim oldu.

        Güzel havayı değerlendirenler, sahillerde, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı'nda hareketliliğe neden oldu. Bazıları güneşte oturmayı tercih ederken bazıları oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.

        Bir sporseverin köpeğiyle kürek sörfü (sup) yapması renkli görüntü oluşturdu.

        Yoğunluğun olduğu Konyaaltı ve Lara sahillerinde de turistler ve kent sakinleri, parklarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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