Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Yoğunluğun olduğu Konyaaltı ve Lara sahillerinde de turistler ve kent sakinleri, parklarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Güzel havayı değerlendirenler, sahillerde, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı'nda hareketliliğe neden oldu. Bazıları güneşte oturmayı tercih ederken bazıları oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli hava hakim oldu.

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