Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadının tedavisi sürüyor

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde yanıkların temizlenmesi için birçok operasyon geçirdi.

Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

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