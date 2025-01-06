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        Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadının tedavisi sürüyor

        Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:09
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        Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadının tedavisi sürüyor
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        Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

        Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde yanıkların temizlenmesi için birçok operasyon geçirdi.

        Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

        Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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