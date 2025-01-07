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        Demre'de zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı

        Antalya'nın Demre ilçesinde yaş meyve ve sebzelerden zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:05
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        Demre'de zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde yaş meyve ve sebzelerden zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim programı uygulaması kapsamında ilçedeki denetimleri artırdı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklamada, örtü altı üretim yerlerinde, ihracata giden tırlarda ve toptancı halindeki ürünlerden 2 bin 292 numune alındığını bildirdi.

        Numuneleri laboratuvara gönderdiklerini aktaran Işık, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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