Demre'de zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklamada, örtü altı üretim yerlerinde, ihracata giden tırlarda ve toptancı halindeki ürünlerden 2 bin 292 numune alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim programı uygulaması kapsamında ilçedeki denetimleri artırdı.

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