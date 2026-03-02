Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.G. ve E.Ş'nin aracında yapılan aramada, 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.