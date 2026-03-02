Canlı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:21
        Alanya'daki trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kestel Mahallesi Dim Tüneli içerisinde 11 Şubat'ta S.G. idaresindeki motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği kazada S.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Gürkan (16) ağır yaralandı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gürkan, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Gürkan'ın cenazesi, Oba Sekilioğlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

