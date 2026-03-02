Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak

        Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında 60 yaş üzeri bireyler, Kepez Belediyesi birimlerinde gönüllü görev alacak.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:17
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yaşlı Dostu Kepez" vizyonuyla hayata geçirilen işbirliğiyle, 60 yaş ve üzeri bireylerin bilgi, deneyim ve yaşam birikimlerinin yerel yönetim hizmetlerine aktarılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda gönüllüler, ofis hizmetlerinden danışma ve sekreterliğe, park ve bahçelerden hayvan barınaklarına, kütüphane ve müzelerden basın birimlerine, kreşlerden sosyal hizmet ve sağlık merkezlerine kadar farklı alanlarda görev üstlenecek.


        Her birimde 8, 10 kişilik kontenjan planlaması yapılırken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için belediye bünyesinde birim sorumluları görevlendirilecek.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sadece bir gönüllülük programı başlatmadıklarını, şehrin hafızasını yeniden harekete geçirdiklerini belirtti.

        Yaş almanın geride durmak değil yön vermek olduğunu aktaran Kocagöz, "Gençlerde hız vardır ama yaşlılarda istikamet vardır. Hız istikametsiz olursa savrulur. Biz savrulmayacağız. Çünkü bizim pusulamız vicdandır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

