Manavgat'ta Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi'ne bağlı Manavgat Temsilciliği, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçede çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.



İlçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeşilay gönüllüleri esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde broşürler dağıtıldı, toplu taşıma duraklarına afişler asıldı ve çocuklara Yeşilay boyama kitapları hediye edildi.



Manavgat Yeşilay Temsilcisi Aslı Öz Kenar, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın yalnızca zararlı madde bağımlılığıyla değil farklı alanlardaki bağımlılık türleriyle de mücadele ettiğini söyledi.



Kenar, Yeşilay'ın sağlıksız beslenme alışkanlıkları konusunda da toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.



Yeşilay'ın teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere, asitli ve fast food türü sağlıksız gıdaların yol açtığı olumsuzluklara karşı da farkındalık oluşturduğunu dile getiren Kenar, "Yeşilay, 106 yıldır toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sadece zararlı maddelerle sınırlı kalmadan, bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen pek çok alanda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da halkımızın sağlığı için sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.



