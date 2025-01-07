Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da diyaliz hastası emekli öğretmenin 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası

        Antalya'da kendilerini telefonda bankacı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını iddia eden diyaliz hastası emekli öğretmen, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da diyaliz hastası emekli öğretmenin 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası
        ABONE OL

        Antalya'da kendilerini telefonda bankacı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını iddia eden diyaliz hastası emekli öğretmen, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

        Antalya'da 2007'de böbrek nakli olan emekli öğretmen Selahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce ağabeyinin vefat haberini aldıktan kısa bir süre sonra telefonla arandığını söyledi.

        Ağabeyini kaybetmenin acısıyla bankacı olduklarını söyleyen kişilere güvendiğini, şifrelerini ve kişisel bilgilerini paylaştığını ileri süren Çelik, "Ağabeyimin acısıyla yöneltilen sorulara doğru cevap verdim. Adıma 15 kredi işlemi yapılarak, yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldım. İcra gelince dolandırıldığımı anladım. Bir süre önce polis merkezine giderek şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

        Yüzde 99 da engelli raporu bulunduğunu aktaran Selahattin Çelik, yaşadığı travma sonrası nakledilen böbreğin fonksiyonlarının da bozulmaya başladığını belirtti.

        Böbreği iflas edince diyalize girmeye başladığını ifade eden Çelik, "Hem maddi hem manevi anlamda sorunlar yaşıyorum. Bu olay sağlığımı da çok etkiledi. Dolandırıcıların bir an önce bulunmasını, mağduriyetimin giderilmesini ve başka insanların da benzer tuzaklara düşmemesini istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Türkiye Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi Antalya'da açıldı
        Türkiye Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi Antalya'da açıldı
        Rusya'ya tedaviye giden eşini kaybeden Coşkun Göğen: Cenazeyi getiremedim
        Rusya'ya tedaviye giden eşini kaybeden Coşkun Göğen: Cenazeyi getiremedim
        Demre'de zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
        Demre'de zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor'da olağanüstü genel kurula doğru
        Hatayspor'da olağanüstü genel kurula doğru
        Dünyaya gelen oğluna 'Ferdi Tayfur' adını verdi
        Dünyaya gelen oğluna 'Ferdi Tayfur' adını verdi