Antalya'da diyaliz hastası emekli öğretmenin 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası

Antalya'da kendilerini telefonda bankacı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını iddia eden diyaliz hastası emekli öğretmen, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Antalya'da 2007'de böbrek nakli olan emekli öğretmen Selahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce ağabeyinin vefat haberini aldıktan kısa bir süre sonra telefonla arandığını söyledi.

Ağabeyini kaybetmenin acısıyla bankacı olduklarını söyleyen kişilere güvendiğini, şifrelerini ve kişisel bilgilerini paylaştığını ileri süren Çelik, "Ağabeyimin acısıyla yöneltilen sorulara doğru cevap verdim. Adıma 15 kredi işlemi yapılarak, yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldım. İcra gelince dolandırıldığımı anladım. Bir süre önce polis merkezine giderek şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.