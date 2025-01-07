Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Habibler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefil Ü. (46) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı Sultan Ü'nün (24) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliler S.D, B.Ç. ve D.A'yı gözaltına aldı.
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