Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefil Ü. (46) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı Sultan Ü'nün (24) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Habibler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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