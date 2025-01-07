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        Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:22
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        Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Habibler Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefil Ü. (46) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı Sultan Ü'nün (24) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliler S.D, B.Ç. ve D.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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