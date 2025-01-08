Serik'te organ bağışı farkındalık programı düzenlendi

Programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Cengiz Katlandur da katıldı.

Program sonunda organ bağışı konulu liseler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren Ayşe Sena Sarı, Saliha Erdoğan ve Balım Suna Aydın’a plaketleri protokol tarafından verildi.

Daha önce organ bağışından bulunan donörler Gülbeyaz Kurt ve Cevdet Aydın, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Organ nakli koordinatörü Hatice Çandırlı ve Hilal Gedikli de organ bağışları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik yapıldı.

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